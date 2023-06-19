الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

40 يوما على الاستلام.. "المجتمعات العمرانية" تتابع نسبة إنجاز سكن العاملين بمدينة بدر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع  المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة  المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، نسبة التنفيذ المتبقية على استلام الوحدات السكينة  بمدينة بدر، والتي لا تتجاوز 40 يوما.

وكان في استقباله  خلال زيارته المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر و النواب والمعاونين.

وأكد المهندس كمال بهجات ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع.

وفي  السياق،  تفقد المهندس كمال بهجات ومسؤولو جهاز مدينة بدر مشروع عمارات سكن العاملين بالعاصمة الإدارية المرحلة الثانية لعدد ١٩٦ عمارة لعدد ٤٧٠٤ وحدة بقيمة استثمارية ١.٦ مليار جنيه كما تفقد اعمال المرافق  والطرق وتنسيق الموقع  وأعمال الزراعة وأعمال الكهرباء بالمشروع.

وأكد مهندس عمار مندور أنه جارىحاليا تنفيذ أعمال الأسفلت وجار أيضا زراعة المسطحات الخضراء بالموقع، كما صرح  المهندس عبد الناصر محمد يوسف نائب رئيس الجهاز للتنفيذ والكهرباء بأن نسبة التنفيذ للعمارات 89% من المشروع ومتوقع بدء التسليم في 30/7/2023 كما تم تنفيذ أعمال الكهرباء تنفيذ شركة الميم بنسبة تنفيذ 50% وتم توريد الكابلات بالمشروع 
ووقد افاد المهندس سيد سلامة نائب رئيس الجهاز للمرافق بانة تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيد اعمال المرافق مياه وصرف ورى وطرق فرمة كما وصلت نسبة التنفيذ 85 % 

 

الخطة الزمنية العاصمة المجتمعات العمرانية يوم استلام

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