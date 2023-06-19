الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشال جثمان شاب غرق فى مصرف رى بالمطرية

جثة
جثة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية من انتشال جثمان شاب غرق في مصرف رى القبلية بالمطرية شمال محافظة الدقهلية

البداية عندما تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية بلاغًا إلى مأمور مركز المطرية بغرق شاب داخل مياه مصرف رى القبلية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط الشاب داخل مياه المصرف، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري، وتم استخراج الجثمان، وبالفحص تبين أنه يدعى محمد محمد ال، 30 سنة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفي المطرية، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحقيق العرض على النيابة العامة اللواء مدير أمن الدقهلية النهري النيابة العامة

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام

"المركزى" يعلن زيادة حجم الودائع بالعملة الأجنبية لـ1.5 تريليون جنيه

«فودافون بيزنس» تعقد بروتوكول تعاون مع «زراعة القاهرة» لتزويدها بأحدث حلول الزراعة الذكية باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء

توقيع بروتوكول تعاون لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين

إصابة 6 جنود إسرائيليين بسبب تفجير آلية عسكرية بمخيم جنين