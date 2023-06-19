انتشال جثمان شاب غرق فى مصرف رى بالمطرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية من انتشال جثمان شاب غرق في مصرف رى القبلية بالمطرية شمال محافظة الدقهلية

البداية عندما تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية بلاغًا إلى مأمور مركز المطرية بغرق شاب داخل مياه مصرف رى القبلية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط الشاب داخل مياه المصرف، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري، وتم استخراج الجثمان، وبالفحص تبين أنه يدعى محمد محمد ال، 30 سنة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفي المطرية، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.