الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس حزب الجيل: الحوار الوطني محاولة لتحريك الحياة السياسية والحزبية في مصر

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للأحزاب السياسية، إن الرئيس السيسي أحدث حراكا واسعا بدعوته إلى عقد الحوار الوطني، مؤكداً أن الحوار هو محاولة لتحريك الحياة السياسية والحزبية في مصر وفتح المجال العام للجميع.


وأضاف الشهابي، خلال لقائه على القناة الأولى، على هامش جلسات الحوار الوطني، اليوم الاثنين، أن مصر دولة كبيرة ويجب أن يكون لديها حياة حزبية تعددية تليق بالدولة صاحبة أقدم حكومة مركزية في التاريخ، موضحا أن الرئيس السيسي وضع الجميع أمام مسؤولياته تجاه الوطن.


كما أكد رئيس حزب الجيل، أن الحوار الوطني لديه روح إيجابية ويشمل كافة المجالات التي تهم المواطن في حياته اليومية، موضحاً أن الحوار يحاول أن يأتي بثماره ويخلق لغة مشتركة، للاتفاق على الأفضل لمصلحة الوطن العليا.

وكان دعا رئيس حزب الجيل، إلى إصدار قانون متكامل للإدارة المحلية يعمل على حل كافة المشكلات التي واجهتنا في تطبيق القانون الحالي، واقترح أن يتضمن القانون الجديد فصل المجالس المحلية عن التبعية للإدارة المحلية، منوها أن القانون الحالي يجعل من المجالس المحلية جزء من الإدارة المحلية.

كما شدد على أهمية إجراء تلك الانتخابات من خلال إصدار القانون الخاص بها، مُشيرًا إلى أن تشكيل المجالس هو قانون مكمل للدستور، وكان يتطلب إجرائها في دور الانعقاد السنوي الأول في الفصل التشريعي الأول أي في عام 2015.
 

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