السيطرة على حريق نشب فى مقهى بالقناطر الخيرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب بقهوة بلدي بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وتم إخماد النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص وبيان سبب الحريق.

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بقهوة بلدي أمام مسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق بالتنسيق مع الأهالي بالمنطقة ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بقهوة بلدي أمام مسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، ملك المدعو "حاتم. ع"، 38 سنة، وشهرته "أبوميدو"، ورجح نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.