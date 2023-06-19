الأنبا توما يترأس قداس ارتداء الثوب الإكليريكي للشماس ناجي شوقي

ترأس اليوم، الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس ارتداء الشماس ناجي شوقي، الثوب الإكليريكي، وذلك بكنيسة الشَّهيد العظيم مار جرجس، بالشورانية.

شارك في الصلاة الأب إسطفانوس عزيز الفرنسيسكاني، والأب يوسف ميخائيل الفرنسيسكاني، راعيا الكنيسة، والأب بولس سنادة، والأب روماني فوزي، ممثلًا عن الكلية الإكليريكية، بالمعادي، وعدد من الشمامسة الإكليريكيين.

وعن تفاصيل الحدث، أعلنت الصفحة الرسمية للكلية الاكليريكية للاقباط الكاثوليك والمعروفة باكليريكية البابا لاون بالمعادي، والتي قالت إنه ٱحتفلت كنيسةُ الشَّهيدِ العظيمِ مارجرجس الرُّومانيّ للأقباط الكاثُوليك بالشُّورانِيَّة- سُوهاج بالقُدَّاس الٱحتفالِيّ الّذي ترأّسَه الأنبا تُوما حليم مُطران إيبارشيَّة سُوهاج، حيثُ ارتدى الإكْليريكيّ ناجي شوقي توفيق الثَّوبَ الإكليريكيّ، هذا الثّوب الذي يُعبّرُ عن الأمانَةِ لشخصِ يسوع المسيح، كما أنّه أحد الخطوات الهامّة في طريق الإكليريكيّ نحو المذبَح المُقَدَّس.

كما رَحَّبَ الأبَوان: إسطفانوس عزيز الفرنسيسكانيّ راعي الكنيسة. والأب يوسُف ميخائيل الفرنسيسكانيّ، مُساعِد الرّاعي بالآباء الكهنة والشّمامسة الحاضرين؛ حيثُ حَضَرَ الأب رُوماني فوزي كمُمَثِّلٍ عن الكُلّيَّةِ الإكليريكيَّة. كما شَارَكَ في الٱحتِفالِ والصَّلاة الأب بولُس سِنادَة ٱبن الرّعِيَّة، والأخ پيتر جميل الفرنسيسكانِيّ، والشَّمَّاس فادي فايق، والشَّمَّاس ريمون عاطِف.

وتُصَلِّي الكُلِّيَّةُ الإكليريكيَّةُ لأجلِ ٱبنِها الشَّمَّاس ناجي شوقِي، لكي يُكمّلَ الرَّبُّ مسيرتَه ويُثَبِّتَهُ في دَعْوَتِهِ ويقودَه نحوَ المَذْبَحِ المُقَدَّس.

من جهة اخرى، وتحت شعار "Yalla Share"، استكملت فعاليات المهرجان الإيبارشي الصيفي الثامن بالقاهرة، للمرحلة الابتدائية (الفئة العمرية الصغيرة)، وذلك بمقر الكلية الإكليريكية، بالمعادي.

جاء ذلك بمشاركة الأب دانيال حنا، مسؤول لجنة المهرجان الإيبارشي، والأب بطرس يوسف، والأب ميشيل ألفي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بشبرا، والأخ محسن مجدي.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها بطرس يوسف، أعقبها بعض الترانيم الروحية، كما تضمن اليوم أيضًا لقاءً تكوينيًا حول "المفلوج"، بالإضافة إلى عدد من الألعاب الترفيهية، والأشغال اليدوية.