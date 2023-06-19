توقيع بروتوكول تعاون لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ببورسعيد

وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ، والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، بروتوكول تعاون، لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجمع الصناعات الصغيرة بجنوب بورسعيد( 54- 58) مصنع، و دعم صغار التجار بالحميدي والتجاري، ودعم الأسر المنتجة و رقيقي الحال ، وبحضور قيادات البنك الزراعي المصري، وحسن الحبال مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة.

وخلال كلمته ، وجه محافظ بورسعيد، الشكر لرئيس البنك الزراعي المصري ، على التعاون المثمر في العديد من المجالات، لافتا أن البنك ساهم بشكل كبير في تطوير منظومة الزراعة ببورسعيد، وتقديم التيسيرات للمزارعين، وتوفير الماكينات والالات الزراعية، مشيرا أن البروتوكول اليوم يهدف لدعم الشباب والأسر المعيلة و اهالينا في الحميدي والتجاري.

وقال اللواء عادل الغضبان، إن محافظة بورسعيد أصبحت مدينة زراعية وصناعية وتجارية ولوجيستية تجمع مختلف الانشطة، و من خلال بروتوكول التعاون مع البنك سوف يتم شراء المنتجات من مشروعات الشباب بتلمنطقة الصناعية 118 مصنعا، وتوزيعها على صغار التجار والمتعثرين في الحميدي والتجاري، والمحافظة سوف تتحمل تكاليف الضرائب الخاصة بالسلع، مما يحقق انتعاش اقتصادي يعود بالخير على أصحاب المصانع، و صغار التجار والشباب و الأسر المنتجة والمعيلة.

واوضح محافظ بورسعيد أن الفترة المقبلة، سوف تشهد لقاءات مستمرة مع المستثمرين و أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النهضة الاقتصادية وخطط التصدير المنشودة داخل محافظة بورسعيد.

وخلال كلمته، وجه علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ، الشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون المثمر والمستمر مع محافظ بورسعيد، الذي يقدم كل الدعم للمستثمرين والشباب والبنك الزراعي، مشيرا ان نشاطات البنك الزراعي لم تعد قاصرة على دعم مشروعات الزراعة فقط ، بل تمتد لتمويل ودعم مشروعات الشباب الصناعية و المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، معربا عن سعادته بالمشاركة في مبادرة محافظة بورسعيد لدعم صغار التجار في الحميدي والتجاري، مؤكدا على تقديم كامل الدعم بما يحقق النهضة الاقتصادية ببورسعيد.

ومن جانبها، وجهت نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية الشكر لمحافظ بورسعيد ورئيس البنك الزراعي، على دعمهما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تشريفهما لافتتاح تكية مشروعات المؤسسة أمس، مؤكدة على أن مؤسسة مشكاة نور سوف تفتح ابوابها لاستقبال اصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من الشباب و الأسر المعيلة، و تتعاون مع المحافظة والبنك الزراعي في تقديم كافة الدعم والتيسيرات اللازمة.

IMG-20230619-WA0029

IMG-20230619-WA0030

IMG-20230619-WA0034

IMG-20230619-WA0033