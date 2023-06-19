كبير معلمى اللغة الفرنسية تقدم نصائح لطلاب الثانوية قبل امتحان الغد

يستعد طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) غدا الثلاثاء الموافق 20 يونيو ٢٠٢٣ لتأدية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

وقالت أمل ثابت كبير معلمى مادة اللغة الفرنسية لـ" الدستور": امتحان اللغة الفرنسية سيكون سهل وبسيط ولكن يجب أن ننتبه لسؤال مواقف والقواعد.

وأضافت فى تصريح خاص لـ"الدستور": لابد من قراءة السؤال مرتين أو ثلاث مرات قبل الإجابة.

واستكملت خلال روشتة قدمتها لطلاب الثانوية العامة 2023: لابد من قراءة جميع الاختيارات المعطاة فى الإجابة حتى أختار الاجابة الصحيحة.

وأضافت: أنصح الطلاب بعدم الاستعجال فى الإجابة.

أما عن سؤال الإيميل قالت يجب أن تكون الاجابة عليه كاملة وليست مختصرة، ولابد خلال الساعات المقبلة حل الكثير من الامتحانات والتدريب عليها كثيرًا.

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023 الاثنين الماضى بالمواد غير المضافة للمجموع، وقد بدأت امتحانات المواد الأساسية منذ أمس الأحد باللغة العربية.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالب وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل ، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.