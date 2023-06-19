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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"صحة الإسكندرية" تُعلن انتهاء حملة "حقك تنظمي" بمرحلتيها الأولى والثانية

صحة الإسكندرية
صحة الإسكندرية

أعلنت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة أميرة طهيو، انتهاء فعاليات الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة "حقك تنظمي" بمرحلتيها الأولى والثانية.
وقالت وكيلة وزارة الصحة - في بيان، اليوم الاثنين - "إن الحملة تم خلالها توقيع الكشف على 21 ألفا و481 سيدة، وعمل أشعة تليفزيونية لعدد 4 آلاف و381 سيدة، وحصول 12 ألفا و703 سيدات على وسائل تنظيم الأسرة، ومتابعة الحمل لعدد 1449 سيدة، وكشف باطنة لعدد 4 آلاف و321 شخصا، وكشف أطفال لعدد 4 آلاف و738 طفلا".
من جهتها؛ قالت مدير إدارة تنظيم الأسرة بصحة الإسكندرية، الدكتورة هنادي سامي، إن الحملة نظمت تحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف، وتم على هامش الحملة تنظيم 20 ندوة إعلامية للتوعية بأهمية المباعدة بين الولادات وفوائد تنظيم الأسرة للأم والطفل والأسرة والمجتمع، وذلك بحضور 910 سيدات و194 رجلا، وتم تنظيم 20 معرضا لعضوات نوادي المرأة، موجهة الشكر لجهات المجتمع المدني التي شاركت في الحملة، وكان لها دور بارز في إنجاح الحملات بجميع المناطق الطبية.

صحة الإسكندرية حقك تنظمي الحملة التنشيطية خدمات تنظيم الأسرة المباعدة بين الولادات

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