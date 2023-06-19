اليوم.. مغادرة آخر فوج حج برى عبر ميناء نويبع البحرى

يستعد ميناء نويبع اليوم الإثنين، لمغادرة آخر أفواج حجاج البر، وذلك على متن العبارة آيلة، وعلى متنها 603 حجاج و20 باص حج، ليصل إجمالي عدد حجاج البر المغادرين لميناء نويبع إلى 4 آلاف حاج و105 باصات حج منذ بدء الموسم، بعد توقف 4 سنوات للحج البرى منذ جائحة كورونا.

وتم تسيير رحلات مكوكية على متن العبارتين آيلة وسينا لنقل الحجاج من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة الأردنى، من خلال التنسيق الكامل مع الجانب الأردنى لتيسير وسرعة إنهاء إجراءات الحجاج، كما تم التنسيق بين محافظة جنوب سيناء وإدارة المرور لمتابعة خط سير الأتوبيسات وحل أي مشاكل خاصة بالأتوبيسات أثناء مرورها بالكمائن وتوجيهها إلى قرية الحجاج بعد أخذ أرقام الأتوبيسات، على أن يتم تفويج الأتوبيسات للميناء طبقًا لأولوية الوصول وطاقة العبارات.

وأكد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، من خلال غرفة عمليات تم تجهيزها لإدارة الموقف وتشغيل العبارات، على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات، لحل أي مشاكل وتواجد ممثل لوزارة السياحة في خلال فترة الحج وذلك بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لتيسير كل الإجراءات، وتذليل جميع العقبات والصعوبات وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ومنها الخدمات الصحية لإنجاح موسم الحج بعد فترة التوقف السابقة.

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