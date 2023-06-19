الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز

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لميس جابر لـ"الشاهد": الشعب المصرى لديه حس رهيب للشعور بالخطر تجاه الدولة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتورة لميس جابر

قالت الدكتورة لميس جابر، الروائية والكاتبة الصحفية، إنها اكتشفت أن الشعب المصري غريب ويخبئ عفريت  داخله، ولديه حس بالخطر على البلد رهيب.

 

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشعب كان لديه إحساس رهيب في عام 1967 جعلهم يقفون، مع الدولة لأنه ليس وقت الحساب، ووقفوا خلف النظام حتى أحداث 6 أكتوبر، متابعة: "كنا نقول هذا وقت الكلية ووقت المظاهرات نريد أن نحارب، وقمنا على السادات قومة جامدة". 

 

كان هناك حالة رعب أن البلد تخطف

وتابعت، "ماحدث في 30 يونيو  لأنه كان هناك حالة رعب أن البلد تخطف لأنهم ليسوا شبهنا لا كلامنا ولإ إعلامهم ولا أسلوبهم الفظيع، وكانوا يغذوا هذا الإحساس، ويخسروا في كل خطوة من حرق سيارات، وقتل ناس، والأقباط في المنيا"، مؤكدة أن العفريت المصري يظهر في هذه الأجواء. 

لميس جابر الشعب المصري الخطر 30 يونيو عفريت

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