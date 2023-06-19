الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. جنايات القاهرة تستكمل محاكمة معتز مطر والشريف وزوبع و14 آخرين

معتز مطر وعبد الله
معتز مطر وعبد الله الشريف

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة حمزة زوبع و معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر و14 آخرين، بإتهامات الإنضمام وتولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب..   
 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

 

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية. 
 

كما أمرت بإلقاء القبض على 7 متهمين على ذمة القضية وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

الدائرة الأولي إرهاب محاكم بدر حمزة زوبع معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر طائرة للتصوير

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