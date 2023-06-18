وزيرة الهجرة: الاتحاد الأوروبي يستعين بتجربة مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن المفوضية الأوروبية تتواصل مع مصر لتعظيم تجربتها لمواجهة الهجرة غير الشرعية، والاتحاد الأوروبي يستعين بتجربة مصر في مكافحة الهجرة.

الوزارة توفر برامج لتدريب الشباب لاكتساب مهارات تؤهلهم للعمل

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن وزارة الهجرة توفر برامج للتدريب لاكتساب الشباب مهارات وخبرات تؤهلهم للعمل في المشروعات المختلفة أو السفر إلى دول خارجية مثل ألمانيا بطريقة شرعية منظمة.

وطالبت كل من لديه أوراق ثبوتية عن ذويه من ضحايا المركب المنكوب أن يتواصل مع الوزارة خاصة بعد تمزيق للضحايا لأوراقهم الثبوتية قبل سفرهم، مؤكدة أن الهجرة غير الشرعية مغامرة غير محسوبة في البحر المتوسط.

وكشفت أنه سيتم غدًا افتتاح المشروعات المتميزة وهي عبارة عن منطقة لوجيستية بكفر الشيخ لرجال أعمال من المصريين بالخارج.