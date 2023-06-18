ليال عشر أقسم الله بهن.. فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1444

يتساءل المسلمون عن بداية صيام العشر من ذي الحجة، وفي وقت سابق أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد عيد الأضحى 2023 في مصر، حيث أوضح أنه وفقًا للحسابات الفلكية، ستكون غرة شهر ذي الحجة غدًا الإثنين، 19 يونيو، على أن تكون وقفة عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، وستبدأ أيام عيد الأضحى في مصر من يوم الأربعاء 28 يونيو وحتى السبت 1 يوليو.

صيام العشر أيام الأوائل من ذي الحجة

كما يتساءل المصريون عبر محركات البحث عن فضل صيام العشر أيام، وحكم صيامهم ومن المنتظر أن يبدأ المسلمون الصيام بدءًا من الغد، الاثنين 19 يونيو 2023، وفقًا للحسابات الفلكيّة، وتستمر حتى يوم عرفة الموافق 9 من ذي الحجة 1444 الموافق الثلاثاء 27 يونيو الجاري.

فضل صيام العشر من ذي الحجة

ويعتبر شهرُ ذي الحجة شهر مبارك من أشهرِ الله المحرَّمةِ، فيه يوم عرفة، والذي يتم به تأدية شعيرةُ الحجّ، وهو الركن الأعظم من الفريضة، وللصيام ولاعمل الصالح فيه فضل عظيم، وقد كان من هديه ﷺ استقبال هلاله بالتضرع والدعاء وفقًا لـ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

لماذا فضل الله الأيام العشر؟

ويشتمل شهر ذي الحجة علىٰ أفضل الأيام؛ فيكمن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة في اجتماع أمهات العبادات فيها، وهى: «الصلاة، والصيام، والصدقة، والحج»، ولا يأتي ذلك في غيرها من أيام السنة؛ فقد أقسم اللهُ تعالىٰ بهذه في القرآن الكريم فقال: {وَالفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر: 1، 2].

هل ليالي عشر ذي الحجة لها فضل؟

وفيما يبين فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، ما جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟.. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَلا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه الترمذي.

ما هو فضل صيام 9 أيام من ذي الحجة في السنة النبوية ؟

- صيام تسع ذي الحجة: فعن بعض أزواج النبي ﷺ رضي الله عن الجميع قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ». [أخرجه أبوداود]، وقال ﷺ عن صيام يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ». [أخرجه مسلم].