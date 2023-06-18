الباز: الفترة المقبلة سنشهد انتعاشة فى سوق الشائعات

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن الفترة المقبلة سنشهد انتعاشة في سوق الشائعات التي لها أهداف.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" أن هناك من يريدون تصوير مصر أنها بلد فاشلة لذلك يلجأون لإطلاق الشائعات التي ليس لها أساس من الصحة.

وتابع: "يقولك إن في عجز في السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق، لأن مطلق الشائعة عارف إنه لو هناك نقص في السلع ده مؤشر خطر".

وأشار الباز إلى أن الرئيس السيسي ورئيس الحكومة ووزير التموين أكدوا أن مصر لديها احتياطي من السلع والمنتجات الغذائية.

الباز: مطلق الشائعة يريد رسم صورة معينة والناس تكذبها على الأرض

واستكمل: "مطلق الشائعة يريد رسم صورة معينة، والناس تكذب ذلك على الأرض الناس بتنزل الأسواق وتشتري ومفيش أي نقص".

وأكد الباز أن مطلقي الشائعات لن يتوقفوا عن ذلك، مضيفًا: "إحنا بنحتفل بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، وداخلين بعد كده انتخابات رئاسية، فالفترة اللي جاية فيها انتعاش لسوق الشائعات، أرجو إن الناس تنتبه وتاخد بالها ومش عاوزين حد يشككنا في اللي إحنا شايفينه بعنيننا".