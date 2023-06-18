الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز عن انتظار الأهالى أمام المدارس: بتعملوا إرهاب أسرى للطلاب

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

علق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" على مشاهد انتظار الأهالي لطلاب الثانوية العامة أمام المدارس أثناء فترة الامتحان.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "هذه المشاهد حاجة غريبة جدًا، ده بيحصل كل سنة، بس يا جماعة مينفعش ابنك رايح الامتحان أنت قاعد قدام المدرسة بتعمل إيه".

وأضاف: "سيب ابنك يروح الامتحان لوحده ويرجع لوحده ويطمنك إنما الأهالي بيروحوا يستنوا اللي بيدعي ويقرأ قرآن أو إنجيل".

وأكد الباز أن انتظار الأهالي أمام المدارس يصعب الموضوع على الطلاب، مضيفًا: "بتعمل حالة من الإرهاب العائلي لطلاب الثانوية العامة".

وتابع: "تحس إن الطالب داخل يعمل عملية، خلوا المسألة طبيعية مش ناقصة تعب أعصاب".

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