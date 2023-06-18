"مُنتدى شباب العالم" يعقد ورشة عمل حول الفن المستدام وتنمية الإنسان

عقد منتدى شباب العالم اليوم الأحد، ورشة عمل حول "مبادرة الفن المستدام وتنمية الإنسان" لدعم الشباب والمرأة من خلال الاقتصاد الإبداعي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية، وراندة فؤاد، مؤسس ورئيس مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، وبحضور عدد من متطوعي التحالف الوطني ومتدربين من منظمه الهجرة الدولي وطلاب من مختلف الجامعات المصرية من طلبة كليات فنون جميلة.

وناقشت الورشة ثلاثة محاور رئيسية، هم الفن المستدام المرتبط بإعادة التدوير، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وريادة الأعمال.

ومن جانبها صرحت الدكتورة رشا راغب، بأن الأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم يهتمان بدعم وتمكين الشباب وخاصة شباب الفنانين، في إطار سياسة الأكاديمية في تبني المواهب والمبدعين وهو ما تم التدليل عليه منذ أيام بإطلاق المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف احتضان جميع المواهب الرياضية والفنية والثقافية، وكذلك في إطار تنفيذ النسخة الخامسة التنفيذية من منتدى شباب العالم.

وتُنفذ هذه المبادرة خلال العام في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تستهدف تصميم أنشطة مختلفة لإشراك شرائح مختلفة من الشباب في الفن المستدام وتنمية الإنسان على كافة المستويات (الاجتماعية والاقتصادية والبيئية).

كما تركز أنشطة المبادرة على زيادة الوعي بقضايا التنمية المستدامة وإشراك الشباب فيها من خلال توعيتهم بأهمية إعادة تدوير وإنتاج المواد مرة أخرى وبناء قدراتهم في مجال ريادة الأعمال بتقديم نماذج للأعمال الإبداعية واستراتيجيات لتطوير المشاريع الصغيرة، وتمكين الشرائح المستهدفة وتعليمهم مهارات جديدة في مجال الفنون والحرف اليدوية لخلق منتجات قابلة للبيع لتصبح مصدر دخل لهم.

من جانبها صرحت راندة فؤاد مؤسس ورئيس مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية أن دعم وتمكين الشباب، وخاصة شباب الفنانين، ومساعدتهم في إنشاء أعمالهم الخاصة وشركاتهم الناشئة أمرًا في غاية الأهمية، إذ أنهم مصدرًا هامًا للإبداع والتجديد في المجتمعات، ما يساهم في التنوع الثقافي والابتكار في الفنون والثقافة، كما يساهم في إنشاء فرص عمل جديدة للشباب وتوظيف المزيد من الفنانين والعاملين في الصناعة الثقافية، فضلًا عن كون الصناعات الثقافية والإبداعية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير مصادر دخل مختلفة.

وعلي هامش المبادرة ، تم اليوم عقد بروتوكول تعاون بين منتدى شباب العالم ومؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، ويأتي ذلك تأكيدًا على النهج التنفيذي، الذي تبنته الأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم في احتضان المواهب الشابة وتأهيلها لسوق العمل وثقلها بالمهارات والخبرات اللازمة.

جدير بالذكر أنه منذ انطلاق المنتدى في نسخته الأولى عام ٢٠١٧، وعلى مدار النسخ الأربع السابقة، يهدف إلى إرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، من خلال مناقشة قضايا العالم واقتراح التوصيات وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات على أرض الواقع، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.