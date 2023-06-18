علي الدين هلال: لم أرى أية تدخل لاختيار عناوين رسائل الماجستير والدكتوراه للطلاب

قال علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن إجراءات سفر الأستاذ الجامعي وعقد المؤتمرات يستغرق وقتا طويلا، مضيفا أننا نحتاج في مصر إلى إعادة النظر فى سرعة تلك الإجراءات.

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال جلسة بعنوان "تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي" بالحوار الوطني، والتي تعقدها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وأضاف هلال، أنه لم يرى أي تدخل لاختيار عناوين رسائل الماجستير والدكتوراه للطلاب، موضحا أن الحريات الاكاديمية وحرية اختيار العناوين وحرية التدريس المضمون في مجملها ليست محل خلاف.

وأوضح هلال، أننا نحتاج إعادة النظر في إجراءات سفر الأستاذ الجامعي للخارج، وأيضا إجراءات دعوة شخص أجنبى يقيم على أرض مصر للدخول لجامعة القاهرة، وإجراءات عقد مؤتمرات علمية مع جهات خارجية أو الحصول على منح مع جهات خارجية، حيث يستغرق التحقق وقت طويل جدا للانتهاء من إجراءاته.

ولفت هلال إلى أن الجهاز الأمني له دور كالجامعة والمدرسة ويجب أن يتمكن من أداء دوره ما دام في حدود ما يتطلب منه.