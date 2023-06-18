الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستريحين البحر.. أسئلة حائرة للباز عن "مركب اليونان": "هوّ ليه بنعمل فى نفسنا كده"؟

محمد الباز
محمد الباز

كشف د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، عن تفاصيل غرق مركب هجرة غير شرعية بالقرب من اليونان، كانت محملة بمئات الأشخاص، وبينهم مصريون.

وأضاف الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن التقارير الرسمية المصرية تشير إلى أن المركب كان على متنها من 400 لـ600 شخص، وأن إجمالي الناجين من المصريين 43 شخصًا بينهم 5 أطفال، وأن إجمالي ما تم إنقاذهم من الجنسيات الأخرى 104 أشخاص.

ولفت إلى أن التقارير غير الرسمية من مصادر أجنبية تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب في حدود 750 شخصًا، وأن أعمار هؤلاء الأشخاص بين 20 و40 سنة، وأن تقديرات الوفيات 646 شخصًا، بينهم 100 طفل.

وعلق رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" على أزمة المركب قائلًا: "هوّ إحنا ليه بنعمل في نفسنا كده؟، كل مواطن بيسافر بهذا الشكل بيدفع في حدود 300 ألف جنيه، ليه ميعملش مشروع ويستثمر في بلده ويعيش وسط أهله، ليه دائمًا بنفكر في الثراء السريع، ونعطي فلوسنا إما للمستريحين أو سماسرة الهجرة غير الشرعية؟!".

محمد الباز مركب اليونان اخر النهار اليونان

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