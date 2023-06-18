الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البابا فرنسيس يعود إلى الفاتيكان بعد إجراء عملية جراحية

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

بعد يومين من خروجه من المستشفى، استأنف البابا فرنسيس تقليده العزيز اليوم الأحد بتحية الجمهور في ساحة القديس بطرس، معربًا عن شكره للراحة التي تلقاها بعد الجراحة وشكر الحشد وهم يهتفون "تحيا الحياة" بابا الفاتيكان. 

وقبل الانطلاق في الملاحظات المعدة مسبقًا، أعرب فرنسيس عن امتنانه لـ"المودة والاهتمام والصداقة" وتأكيده على "دعم الصلاة" أثناء مكوثه في المستشفى في 7 يونيو في جراحة البطن في أحد مستشفيات روما لإصلاح الفتق وإزالة الندبات المؤلمة المتزايدة حول الأمعاء.

وقال فرنسيس لنحو 15000 شخص في الميدان: "كان هذا التقارب الإنساني والروحي بالنسبة لي مساعدة عظيمة وراحة كبيرة"، “”شكرا للجميع، شكرًا لكم، شكرًا من القلب".

وبدا البابا البالغ من العمر 86 عامًا وكأنه يتنفس قليلاً وبحة في بعض الأحيان، لكنه أشار كثيرًا بيديه للتأكيد، وكان ينزلق أحيانًا من الخطاب المعد، ومن الواضح أنه بدا سعيدًا بالعودة إلى روتينه.

وأعرب البابا فرنسيس عن قلقه واستيائه من سوء المعاملة المزعومة من قبل القساوسة في بوليفيا.
يغادر البابا فرنسيس مستشفى روما بعد 9 أيام من الجراحة، ويقول الجراح "إنه أفضل من ذي قبل".
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وفي حين أن الآلاف من الرومان والسياح والحجاج الذين يحضرون بانتظام للظهور الأسبوعي للبابا على نافذة القصر الرسولي عادة ما يصفقون عندما يرون البابا عند النافذة، بدا تصفيق الجمهور هذه المرة أعلى من المعتاد. 

وأجبرت الجراحة التي استغرقت ثلاث ساعات تحت تأثير التخدير العام فرنسيس على عدم الظهور يوم الأحد في 11 يونيو، في حين بدا مزاجه مرتفعًا لرؤية الحشد أدناه، بما في ذلك الراهبات اللواتي يلوحن بالأعلام والسياح بقبعات الشمس في اليوم الحار الرطب، أصبح فرنسيس حزينًا، حيث أشار إلى أن يوم الثلاثاء يصادف يوم اللاجئ العالمي، وهي مناسبة روجت لها الأمم المتحدة.

وقال فرنسيس: "بحزن شديد وكثير من الأسى أفكر في ضحايا حطام السفينة الخطير للغاية الذي حدث في الأيام الأخيرة قبالة سواحل اليونان"، وكان يشير إلى قارب صيد المهربين المكتظ، والمليء بمئات المهاجرين، والذي غرق في البحر الأبيض المتوسط الأسبوع الماضي.

وأضاف: "يبدو أن البحر كان هادئًا"، معربًا على ما يبدو عن الحيرة من أن مثل هذه المأساة الخطيرة يمكن أن تحدث في تلك الظروف.

قال البابا: "أجدد صلاتي من أجل كل من فقدوا حياتهم، وأطلب دائمًا بذل كل ما هو ممكن لمنع حدوث مآس مماثلة، وقال بعض الناجين الـ104 إن ما يصل إلى 750 كانوا على متنها، مما يترك احتمالا أن يموت المئات انتشل رجال الإنقاذ اليونانيون 78 جثة. 

البابا فرنسيس القديس بطرس المستشفى الجمهو عاش البابا

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