الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يناقش مقترحات تطبيق مشروع المباني الذكية المستدامة

محافظ مطروح
محافظ مطروح

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، مقترحات تطبيق مشروع المباني الخضراء الذكية المستدامة والفائز من بين ١٨ مشروعًا ممثلين لهذه الفئة من إجمالي ١٦٢ مشروعًا لجميع الفئات على مستوى الجمهورية  ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تتبنها الدولة، والمشارك في فعاليات المؤتمر الدولي للمناخ cop 27 بشرم الشيخ من خلال مشروع المباني الخضراء المستدامة. 

جاء ذلك بحضور المهندس محمد خلف، الفائز في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، والمهندس إبراهيم الحفيان، وكيل وزارة الإسكان والمهندس حسين السنيني، منسق عام مبادرة "حياة كريمة" بمطروح وحمدي عبيد مدير عام الاستثمار وكلا من علي الجهيني مدير إدارة البيئة وحمزة صقر مدير الأملاك بمجلس مدينة مرسى مطروح.

وناقش محافظ مطروح، عددًا من المواقع المقترحة لبدء الاجراءات العملية لتنفيذ المشروع، مشيدًا بما يتضمنه المشروع من دراسة جدوى وأفكار تسهم في مزيد من الحفاظ على البيئة مع تحقيق العائد الاقتصادي.

ووجّه محافظ مطروح، بتشكيل لجنة من مختلف الجهات المعنية  للإسراع في معاينة المواقع المقترحة على الطبيعة وفق المساحة والتصميمات المقترحة للمشروع، مع دراسة مدى إمكانية تنفيذ المشروع بعدد من المشروعات المنفذة في مبادرة "حياة كريمة"، واختيار أنسب المواقع  لتنفيذ المشروع  وتحقيق الاستفادة المرجوة والجدوى الاقتصادية منه.

محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
cop27 بشرم الشيخ الحفاظ على البيئة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية محافظ مطروح معاينة المواقع المقترحة

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