جمال علام: عقد اتحاد الكرة مع "بوما" الجديد أضعاف القديم

وجه جمال علام رئيس اتحاد الكرة، الشكر لشركة «بوما» على تعاقدها الجديد مع الاتحاد.

وقال جمال علام، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، إن شركة بوما تمسكت بتجديد تعاقدها مع اتحاد الكرة، مؤكدًا أن الأرقام الجديدة فى عقد الاتحاد مع الشركة أضعاف التعاقد السابق.

وأضاف باولو مسئول شركة بوما، أننا اليوم نحتفل بتعاقد جديد بين اتحاد الكرة والشركة، معقبًا: "نفتخر بتعاونا مع اتحاد الكرة منذ 2019 ومن قبل ذلك أعوام 2006 و2008 و2010".

وتابع باولو: "هناك استفادة متبادلة بين اتحاد الكرة والشركة، ونعلم أن منتخب مصر واحد من أقوى المنتخبات فى القارة الإفريقية، ونستغل الفرصة ونهنئه بالتأهل إلى بطولة الأمم الإفريقية التى تحتضنها كوت ديفوار مطلع 2024".