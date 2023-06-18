"ديوب" يؤكد استمرار مؤسسة التمويل الدولية في دورها لدعم التنمية الشاملة

أشاد مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، بعلاقات التعاون المتميزة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية.

وأعرب عن تطلع المؤسسة لتوقيع اتفاقية دعم برنامج الطروحات المصري، وتقديم المشورة حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقاً لأولويات واحتياجات الحكومة.

ونوه إلى الجدية الواضحة للدولة في تعزيز انفتاح مناخ الأعمال، وتشجيعها لمؤسسة التمويل الدولية لزيادة البرامج المُشتركة مع القطاع الخاص، لتحفيز دوره في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة على المستوى العالمي، التي تتشابك فيها العديد من الأزمات المركبة والمعقدة لتفرض ضغوطاً كبيرة على معظم دول العالم، مؤكداً استمرار المؤسسة في دورها لدعم التنمية الشاملة في مصر.

جاء ذلك خلال استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.