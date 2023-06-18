محافظ قنا يستقبل 114 مواطنًا بمكتبه للاستماع لمطالبهم

استقبل محافظ قنا، أشرف الداودي، والسكرتير العام حسام حمودة، والسكرتير العام المساعد محمد صلاح أبوكريشة، صباح اليوم الأحد، 114 مواطنًا بمكاتبهم، للاستماع لشكاواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية، بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، في حضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

وقال المحافظ، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتفعيل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف الداودي، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا أنه يتم الاعتماد على كل وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيرًا إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التي حققت نسبًا عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقًا للتقارير الشهرية التي يصدرها مجلس الوزراء.