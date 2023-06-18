الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"انتعاشة فنية".. منذر رياحنة بين "العميل صفر" و"أرواح خفية"

منذر رياحنة
منذر رياحنة

حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها النجم منذر رياحنة، خلال الأيام الحالية خاصة أنه يشارك فى أكثر من عمل على الصعيد الدرامى والسينمائي، إذ يواصل تصوير دوره فى فيلم "العميل صفر" أمام النجم أكرم حسني، بقيادة المخرج كريم العدل.

وظهر "منذر" فى كواليس التصوير بـ"لوك جديد" خاصة أنه يظهر بشكل مميز وجديد لجمهوره من خلال الفيلم، ويجسد خلاله شخصية جديدة تماما عن كل ما قدمه من قبل فى أعمال فنية، ويسعى المخرج كريم العدل للانتهاء من تصوير أحداث الفيلم كاملا خلال الفترة المقبلة لعرضه خلال العام الجاري.

أحداث وأبطال فيلم "العميل صفر"

تدور أحداث فيلم "العميل صفر"، في إطار كوميدي حول شخصية فرد أمن يحلم أن يكون بطلا من الأبطال الكبار، أصحاب المغامرات الشهيرة مثل جيمس بوند لكنه بالطبع يفشل في ذلك من خلال مواقف كوميدية حتى يوضع في موقف جديد ويثبت أنه بطل حقيقي.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، نيكول سابا، مصطفى غريب، أيمن الشيوي، سامي مغاوري، بيومي فؤاد، لبلبة، محمد علاء، وليلي عز العرب، وفكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، ومن إخراج كريم العدل.

وعلى الصعيد الدرامي، يستأنف رياحنة تصوير دوره فى أحداث مسلسله الجديد «أرواح خفية» أمام النجمة سمية الخشاب، خلال أيام، وذلك بقيادة المخرج إبرام نشأت، الذى انتهى من تصوير المشاهد الخارجية الأولى من العمل قبل شهر رمضان الماضي في مدينة العين السخنة.

صناع وأبطال مسلسل «أرواح خفية»

مسلسل «أرواح خفية» بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود، عبير منير، محمد عبد الجواد، أيمن عزب، محمد طارق، مدير تصوير رامي عادل، إنتاج محروس المصري، تأليف سوسن عامر، ومن إخراج إبرام نشأت.

ومن المقرر أن يشارك النجم منذر رياحنة، فى السباق الدرامي الرمضانى المقبل بمسلسل "جعفر العمدة 2"، أمام النجم محمد رمضان وبقيادة المخرج محمد سامي، بعد نجاح الجزء الأول الذي عرض فى السباق الدرامي الرمضانى الماضى وحقق نجاحا كبيرا ونال عدة جوائز خلال الأيام الماضية.

العميل صفر النجم منذر رياحنة انتعاشة فنية فيلم العميل صفر مسلسل جعفر العمدة مسلسل ارواح خفية

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