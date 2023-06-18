الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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غدًا.. الأمم المتحدة تنظم مؤتمرًا للمانحين لجمع أموال الاحتياجات الإنسانية للسودان

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

تنظم الأمم المتحدة، غدًا الإثنين، مؤتمرًا للمانحين ويستمر لمدة 3 أيام؛ لجمع أموال تغطية الاحتياجات الإنسانية للسودان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقتٍ سابق، قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث: "يمثل هذا الصراع ضربة قاسية للشعب السوداني، وهو يعاني أصلاً من وطأة وضع إنساني يدعو إلى اليائس، ولا تزال رغبة واستعداد واستماتة الوكالات الإنسانية لتقديم المساعدة تتمتع بالقوة كما كانت دائمًا".

وأضاف: "كان توقيع إعلان الالتزام خطوة أولى مرحب بها نحو حماية المدنيين وتقديم المساعدات على نحو آمن، لكننا الآن بحاجة إلى كرم المجتمع الدولي لتوسيع نطاق استجابتنا والوصول إلى جميع المحتاجين".

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