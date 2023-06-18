الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انطلاق جلسة مناقشة التفاعل بين الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج بالحوار الوطنى

نيفين مسعد
نيفين مسعد

انطلقت، قبل قليل، فعاليات جلسة مناقشة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي فى الحوار الوطني.

ووجهت نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاستجابته لتوصيات اللجنة خلال جلستيها الأولى والثانية بإصدار قانون حرية تداول المعلومات وإنشاء مفوضية عدم التمييز، مضيفة: "اللجنة محظوظة ونتفاءل بالمزيد".

ويشارك فى الجلسة عدد كبير من الشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الجامعات.

الحريات العامة الاكاديمية المصرية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي المحور السياسي الحوار الوطنى حقوق الإنسان والحريات حرية تداول المعلومات جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان

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