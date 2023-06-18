الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بحضور وزير الاتصالات.. جامعة مصر للمعلوماتية تحتفل بالفائزين في مسابقة "DEBI" للروبوتات

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حفل تخرج الدفعة الثالثة لمبادرة بُناة مصر الرقمية الحاصلين على الماجيستير المهني في مختلف التخصصات التكنولوجية - دفعة شتاء 2023، والتي أطلقتها الوزارة، وذلك بحضور ممثلي الجامعات العالمية والشركات المشاركة في المبادرة. 

كما حرص وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تسليم الجوائز الأولى للمتسابقين في DEBI Robotics Challenge لتحدي الروبوتات، التي أطلقتها مبادرة بناة مصر الرقمية بالتعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية وشركة "هواوي".

واحتفلت جامعة مصر للمعلوماتية، بالمتسابقين في DEBI Robotics Challenge لتحدي الروبوتات، وهي المسابقة الخاصة بدعم الشباب المهتم بمجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي ومنحهم فرص تنمية قدراتهم الإبداعية في هذا التخصص، بحضور الدكتور ياسر كاظم أمين عام الجامعة، والدكتور عمرو المصري عميد كلية الهندسة، وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئات التابعة لها وشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولفيف من الدبلوماسيين وممثلي البعثات الدبلوماسية بالقاهرة، والسيد جين لوي الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة.

- 11 طالبا فازوا بالجوائز

 ووزع الدكتور عمرو طلعت، والدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، الجوائز على الفائزين بمسابقة DEBI Robotics Challenge والتي فاز بها بالمركز الأول والبالغ قيمة جائزته 80 ألف جنيه كل من إسلام محمود السيد، مصطفى بدر غريب، عبد الرحمن جلال، وحصد الجائزة الثانية البالغ قيمته 60 ألف جنيه كل من محمد سامر، أحمد أيمن، عبد الله كرم، ومحمود عز الدين، فيما فاز بالمركز الثالث بقيمة 40 ألف جنيه هشام جمال، أحمد ممدوح، حماس أبو المعالي، ومحمد صبح محمد صبح.

وقدمت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية التهنئة للفائزين مبدية إعجابها بالأفكار والمشاريع التي تم تقديمها، قائلة:" نهنئ الفرق الفائزة في المسابقة، وستواصل الجامعة التزامها ببناء النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات من خلال التركيز على دعم واحتضان المواهب المحلية وإتاحة موارد تعليم تقنية المعلومات والاتصالات إلى المزيد من الطلاب والخريجين، وذلك برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركائنا في القطاعين العام والخاص من مصر والخارج".

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقت "تحدي مبادرة بُناة مصر الرقمية للروبوتات" بالتعاون مع شركة "هواوي" وجامعة مصر للمعلوماتية، وجاءت هذه المسابقة ضمن مسار علوم الروبوتات والأتمتة الخاص بمبادرة بُناة مصر الرقمية وهي منحة مجانية تنفذها وزارة الاتصالات بهدف بناء كوادر تقنية عالية التخصص وتنمية القدرات الإبداعية للشباب المصري، حيث تم الإعلان عن هذه المبادرة خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عدداً من المنشآت التعليمية، في سبتمبر 2020.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الالكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

الأكثر قراءة

تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونية

عبر صفحات الغش الإلكترونية.. تداول إجابات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023

لليوم الـ291 على التوالي.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد"

الحوار الوطنى يناقش معوقات العمل الأهلى وقانون الإدارة المحلية اليوم

بالتنسيق مع "حياة كريمة".. قافلة لـ"طب أسنان القاهرة" فى الجيزة

حبس 4 متهمين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام 15 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس