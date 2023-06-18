حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 18 يونيو 2023

قدم خبراء الأبراج بموقع "hindustantimes"، حظك اليوم الأحد 18 يونيو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:



برج الحمل

تشعر بالراحة والثقة في نفسك، وتستطيع التعبير عن مشاعرك بصدق وصراحة، قد تلتقي بشخص جديد يثير اهتمامك عاطفيا، أو تحسن علاقتك مع شريكك الحالي. على الصعيد المهني، تتلقى أخبارا سارة أو تحقق نجاحا ملحوظا.

برج الثور

تمتلك طاقة إبداعية وروح مغامرة، وتستفيد من الفرص التي تتاح لك في مجالات مختلفة، قد تسافر أو تتعلم شيئا جديدا أو تشارك في نشاط جماعي، على الصعيد العاطفي، تشهد تغيرات إيجابية في حياتك الخاصة، وتزدهر علاقاتك مع من حولك.

برج الجوزاء

تشعر بالانسجام والتوافق مع نفسك ومع الآخرين، وتستمتع باللحظات الجميلة التي تعيشها، قد تجد حلولا لبعض المشكلات التي كانت تزعجك، أو تتخلص من عادات سيئة أو أفكار سلبية، على الصعيد العاطفي، تنجذب إلى شخص يشاركك نفس التفكير والإحساس.

برج السرطان

تميل إلى التفاؤل والإيجابية، وتنظر إلى المستقبل بأمل وثقة، قد تبدأ مشروعا جديدا أو تطور مهاراتك أو تحسن صورتك، على الصعيد العاطفي، تشهد فترة من الرومانسية والحب، وتشعر بالانسجام مع شريكك أو تلتقي بشخص يناسبك.

برج الأسد

تمتلك قدرة عالية على التواصل والإقناع، وتستخدم ذكاءك وبراعتك في حل المشاكل أو إنجاز المهام، قد تحصل على فرصة للتقدم أو التغيير في عملك، أو تزيد من دخلك أو شهرتك، على الصعيد العاطفي، تشهد حالة من التناغم والانفتاح مع شخص يثير اهتمامك.

برج العذراء

هذه الأيام القليلة المقبلة ستمنحك لحظة من الإلهام عندما تدرك أن بعض الأشياء في حياتك مؤقتة فقط، ليس فقط أنك سترى هذا بوضوح ولكنك ستكون لديك ردة فعل منطقية لذلك من خلال التخطيط لخطواتك التالية، هناك وقت مواتٍ لأولئك الذين يحتفلون بحدث في حياتهم.

برج الميزان

تتمتع بكامل لياقتك وتفاؤلك، والمناخ مثالي للتطور. قد تحقق إنجازا مهما أو تحصل على تقدير أو مكافأة، على الصعيد العاطفي، لديك طاقة عاطفية تجعلك تطير وتحلق بالسماء. قد تفاجئ شريكك بهدية رومانسية، أو تجعله ينسى الأيام الماضية من انشغالك عنه.

برج العقرب

تشعر بالانسجام والتوافق مع نفسك ومع الآخرين، وتستمتع باللحظات الجميلة التي تعيشها. قد تجد حلولا لبعض المشكلات التي كانت تزعجك، أو تتخلص من عادات سيئة أو أفكار سلبية، على الصعيد العاطفي، تنجذب إلى شخص يشاركك نفس التفكير والإحساس.

برج القوس

تميل إلى التفاؤل والإيجابية، وتنظر إلى المستقبل بأمل وثقة، قد تبدأ مشروعا جديدا أو تطور مهاراتك أو تحسن صورتك، على الصعيد العاطفي، تشهد فترة من الرومانسية والحب، وتشعر بالانسجام مع شريكك أو تلتقي بشخص يناسبك.

برج الجدي

تمتلك طاقة إبداعية وروح مغامرة، وتستفيد من الفرص التي تتاح لك في مجالات مختلفة، وقد تسافر أو تتعلم شيئا جديدا أو تشارك في نشاط جماعي. على الصعيد العاطفي، تشهد تغيرات إيجابية في حياتك الخاصة، وتزدهر علاقاتك مع من حولك.

برج الدلو

تشعر بالانسجام والتوافق مع نفسك ومع الآخرين، وتستمتع باللحظات الجميلة التي تعيشها. قد تجد حلولا لبعض المشكلات التي كانت تزعجك، أو تتخلص من عادات سيئة أو أفكار سلبية، على الصعيد العاطفي، تنجذب إلى شخص يشاركك نفس التفكير والإحساس.

برج الحوت

قد تشعر بالكآبة والانخفاض في مزاجك اليوم، وقد تفقد البهجة من الأنشطة التي تحبها عادة، وقد تجد صعوبة في التواصل مع الآخرين، هذا يعني أنك بحاجة إلى الاهتمام بنفسك والاسترخاء والتأمل.

قد تستفيد من قضاء بعض الوقت وحدك أو مع شخص قريب من قلبك. على الصعيد العاطفي، قد تحتاج إلى التوضيح والصراحة مع شريكك أو مع نفسك حول مشاعرك ورغباتك.

