برعاية سعودية أمريكية.. هدنة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت، عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارًا من صباح غدٍ الأحد.

وقال الطرفان في بيان لهما مساء اليوم "تعلن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة اعتبارًا من تاريخ 18 وحتى 22 يونيو".

كما اتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المُسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار.. كما اتفقا على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان، وفقًا لوكالة واس السعودية.

وتابع البيان: "في ضوء مؤتمر المانحين الإنساني يوم 19 يونيو الجاري، دعا المُسهلان الطرفين إلى النظر في المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب السوداني، وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف".

وأكد البيان، أنه في حال عدم التزام الطرفين بوقف إطلاق النار سيضطر المسهلان إلى النظر في تأجيل محادثات جدة.