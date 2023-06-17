السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

برعاية سعودية أمريكية.. هدنة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة

السودان
السودان

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت، عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارًا من صباح غدٍ الأحد.

وقال الطرفان في بيان لهما مساء اليوم "تعلن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة اعتبارًا من تاريخ 18 وحتى 22 يونيو".

كما اتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المُسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار.. كما اتفقا على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان، وفقًا لوكالة واس السعودية.

وتابع البيان: "في ضوء مؤتمر المانحين الإنساني يوم 19 يونيو الجاري، دعا المُسهلان الطرفين إلى النظر في المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب السوداني، وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف".

وأكد البيان، أنه في حال عدم التزام الطرفين بوقف إطلاق النار سيضطر المسهلان إلى النظر في تأجيل محادثات جدة.

السعودية الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع وقف إطلاق النار

الأكثر قراءة

موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى 2023

علوم البحار: الصور المتداولة لقرش "ماكو" يعيش فى الأعماق ولا يتواجد بمياه "المكس"

السجن 5 سنوات لمتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

سعر اليورو اليوم السبت مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

تفاصيل إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات على طريق إقليمى المنوفية

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس