السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ماكى سال: ميثاق الأمم المتحدة أساس للحوار بين روسيا وأوكرانيا

ماكي سال
ماكي سال

أكد الرئيس السنغالي، ماكي سال، اليوم، أن ميثاق منظمة الأمم المتحدة أساس للحوار بين روسيا وأوكرانيا، معربًا عن ثقته بالتزام روسيا به، بصفتها بلدًا مؤسسًا للمنظمة، وعضوًا دائمًا في مجلس الأمن.

وقال ماكي سال خلال اجتماع وفد من القادة الأفارقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد تمت تسمية العديد من الشروط للحوار، وبينها مراعاة ميثاق الأمم المتحدة. أنا على يقين تام بأن روسيا التي شاركت في تأسيس هذه المنظمة، والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، تلتزم بهذا الميثاق".

وفي وقت سابق اليوم، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قصر "كونستانتينوفسكي" في سانت بطرسبرج، وفد القادة الأفارقة، الذي وصل إلى روسيا صباح اليوم السبت قادمًا من كييف لبحث مبادرة تسوية في أوكرانيا، حسب الوكالات الروسية.

ويضم الوفد إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والرئيس السنغالي، ماكي سال، رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، ورئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئيس الزامبي، هاكيندي هيشيليما، وممثلين عن أوغندا والكونغو.

وزار الوفد الإفريقي كييف أمس الجمعة حيث عقد محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي؛ لبحث مبادرة السلام، لكن الأخير رفض  إجراء أي مفاوضات مع روسيا قبل أن تسحب موسكو قواتها.

بنود المقترح 

وينص مقترح الوساطة الإفريقية، على بدء مفاوضات سلام بالطرق الدبلوماسية، ووقف إطلاق النار بين الطرفين، ووضع إطارعمل لمناقشة مبادئ عملية إطار سلام دائم، وتسهيل عملية تبادل الأسرى، واحترام سيادة الدول والشعوب وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وضمانات أمنية لجميع الدول، إضافة إلى ضمان الأمن الغذائي بتصدير الحبوب والأسمدة، وفق ما صرح رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا.

ويتزامن مع تلك المحاولات، احتدام الصراع على الأرض، حيث يستمر القتال على مختلف الجبهات بين القوات الروسية والأوكرانية، في ظل تهديدات متبادلة بين طرفي الصراع وحلفائهم.

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