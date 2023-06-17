السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جاكبو: لا يمكننى الحديث كثيرًا عن صلاح إنه قائد هجومنا

محمد صلاح وكودي جاكبو
محمد صلاح وكودي جاكبو

أشاد كودي جاكبو، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بمحمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وزميله في الفريق، معبرًا عن إعجابه بأداء "مو" خلال السنوات الماضية.

وانضم كودي جاكبو لصفوف فريق ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نادي بي إس في أيندهوفن.

وقال جاكبو في تصريحات لصحيفة ديلي ميل: "في ليفربول هناك شخص يركض في الهجوم يدعى مو صلاح، لا يمكنني الحديث بدرجة كافية عن مو".

ويلعب محمد صلاح ضمن صفوف فريق ليفربول منذ انضمامه من نادي روما الإيطالي، وشارك في 305 مباريات منذ انتقاله للفريق وسجل 186 هدفًا وصنع 79 لزملائه.

وأضاف: "كل هذه الإنجازات التي قدمها صلاح في الملعب كمهاجم والطريقة التي يؤدي بها في المستوى الأفضل لعدة سنوات أمر مثير للإعجاب، ولهذا السبب أرى هذا الرجل القائد الحقيقي لخط هجومنا".

وشارك صلاح في 51 مباراة بقميص ليفربول خلال الموسم المنصرم وسجل 30 هدفًا وصنع 16 لزملائه في الفريق.

كودي جاكبو جاكبو ليفربول محمد صلاح المنتخب الوطني

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