السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عباس: نرحب بأى وساطة صينية بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى السلام

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، بأي وساطة صينية بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى السلام.

جاءت تصريحات عباس، في مقابلة مع قناة سي سي تي في الصينية.

وأضاف الرئيس الفلسطيني أن وجود الصين في القمة العربية الأخيرة كان مؤشرًا عظيمًا، ومبشرًا بأن الصين دخلت إلى البلاد العربية من خلال القمة.

وأعرب أبومازن عن أمله في أن تستمر هذه المشاركة، في القمم العربية القادمة، معربًا عن تمنياته أن تلعب بكين دورًا في المصالحة بين فلسطين وإسرائيل، مؤكدًا أنها دولة نزيهة.

واعتبر أبومازن أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف عقبة في وجه حل الدولتين، مؤكدًا أنه طرح حل الدولتين منذ عقود على المستوى الدولي وقوبل بالموافقة حتى من قبل الإسرائيليين.

- الرئاسة الفلسطينية: عباس في بكين بمناسبة مرور 35 عامًا علي العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صباح الثلاثاء، إلى الصين في زيارة تستمر 4 أيام، ومن المقرر أن يلتقي خلال زيارته الخامسة إلي بكين، عددًا من كبار المسئولين الصينيين، يتقدمهم الرئيس الصيني شي جين بينج.

وسيبحث مع نظيره الصيني، تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي، عن أن هذه الزيارة تأتي بمناسبة مرور 35 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفي إطار حرص القيادتين الفلسطينية والصينية على تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية القوية في المجالات كافة.

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس عباس سيقوم خلال الزيارة بلقاء نظيره الصيني شي جي بينج، وبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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