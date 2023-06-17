السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسرى جبر يوجه رسالة للآباء: لا تلوموا أولادكم على الفشل (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه يجب على أولياء الأمور أن يربوا أبناءهم بالحضن كمان يربونهم بالضرب، مؤكدًا أن احتضان الأبناء أمر في غاية الأهمية حتى ولو كان مقصرًا.

وأضاف "جبر" خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الإنسان في حالة تقصيره يكون في حالة ضعف، وبحاجة أن يكون آخرون بجانبه في تلك اللحظة، لافتًا إلى أننا للأسف عندما نرى أبناءنا مقصرين نقوم بمعاقبتهم وضربهم، فلا يجب ملامة الأبناء في حين فشلهم حتى وإن ظهرت نتيجة الامتحان ورسب بها، بل تضمه إلى قلبك وتهون عليه ما هو فيه كي يمر بتلك الأزمة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس اعرف نبيك رسالة للأباء لا تلموا أولادكم أولياء الأمور

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