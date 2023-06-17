تقارير: النصر السعودى يتقدم بعرض للبرتغالى "كاسترو" من أجل تدريب الفريق

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن وجود اهتمام كبير من جانب إدارة نادي النصر السعودي، للتعاقد مع البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني الحالي لفريق بوتافوجو البرازيلي.

وذكر موقع (maisfutebol) البرتغالي أن نادي النصر– الذي يضم بين صفوفه النجم كريستيانو رونالدو– قد تقدم بعرض للويس كاسترو، براتب سنوي، يزيد بنحو أربعة أضعاف عن الراتب الحالي الذي يتقاضاه مع نادي بوتافوجو، الذي يسري عقده حتى أبريل عام 2024.

وأضاف الموقع أن العرض المقدم للمدرب البرتغالي مغرٍ للغاية، حيث سيسمح له بالعمل جنبًا إلى جنب مع أكبر النجوم في كرة القدم العالمية، المتواجدين في الدوري السعودي.

وفي حال التعاقد معه، فسيخلف كاسترو، الفرنسي رودي جارسيا، الذي أقيل من منصبه في أبريل الماضي، بسبب سوء النتائج.

وكان لويس كاسترو قد تولى تدريب بوتافوجو البرازيلي منذ مارس عام 2022 بعقد يمتد لعامين.

وسبق لكاسترو– البالغ من العمر 61 عامًا– أن خاض تجربة وحيدة في منطقة الشرق الأوسط، عندما تولى تدريب فريق الدحيل القطري، خلال موسم 2021-2022، وقاده لتحقيق لقب كأس أمير قطر.