السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 57 محضرًا تموينيًا خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا

الدكتور محمود يوسف
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية التموين، بالاستمرار في تكثيف الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكل الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

من جهته، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 57 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، وتم تحرير 47 محضرًا تموينيًا تنوع بين (إنتاج خبز ناقص الوزن – عدم وجود سجلات – توقف عن التشغيل).

وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 10 محاضر (عدم الإعلان عن الأسعار - ذبح خارج المجازر الحكومية - بدون ترخيص – بيع بأزيد عن الأسعار المقررة أو المعلنة - مجهولة المصدر) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال للمخالفين.

تموين المنيا تحرير 57 محضر تمويني حملات تفتيشية علي الأسواق والمخابز الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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