بشارة: جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أحدثت طفرة شاملة

تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، يرافقه الفريق أسامة ربيع رئس هيئة قناة السويس، اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس والقائم بعمل رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وشملت الزيارة تفقد كليات ومنشآت الجامعة الجديدة، حيث تم تفقد مبنى إدارة الجامعة والمباني الأكاديمية بقطاعات العلوم الطبية والهندسية والإنسانيات، وكذلك تفقد المعامل والورش التدريبية.

ورحب محافظ الإسماعيليةن بالدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في محافظة الإسماعيلية، مؤكدًا على أهمية جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في حدوث طفرة شاملة بمدينة الإسماعيلية الجديدة ومركز ومدينة القنطرة شرق، انطلاقًا من دور الجامعات الرائد في خدمة المجتمع.

وأكد بشارة أهمية دور طلاب الجامعة، خاصة الدفعة الأولى، في ترك بصمة واضحة تبقى محفورة بذاكرة التاريخ، بمشاركتهم في حركة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، وبخاصة إقليم قناة السويس.

ووجّه المحافظ الشكر للقائمين على جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بدءًا من رئيس الجمهورية صاحب قرار إنشاء الجامعة، والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التي قامت بتشييد هذا الصرح العظيم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعمها المتواصل، وجامعة قناة السويس الجامعة الأم بمحافظة الإسماعيلية.

ومن جهته، أكد دكتور ناصر مندور، أن التجهيزات داخل جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تتم بصورة سريعة، وبأحدث التقنيات مع إتاحة كافة إمكانيات الجامعة الأم وبنيتها التحتية لطلاب الأهلية، مشيراً إلى جاهزية الفصول التعليمية ومعمل المهارات بالجامعة الأم.

وفي ختام الفعاليات، أهدى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والقائم بعمل رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية درع الجامعة، كما أهدى محافظ الإسماعيلية درع المحافظة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ تقديرًا لدوره في نهضة الحركة التعليمية بالجامعات.

والجدير ذكره، أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بلغت تكلفتها ٣.٣٨٤ مليار جنيهًا، وتُقام على مساحة ٢٩ فدانًا، وتتكون من مبنى إدارة الجامعة ومبنى أكاديمي (علوم إنسانية وعدد ٢ مبنى علوم هندسية و٣ مباني أكاديمية للعلوم الطبية ومبنى المعامل وعدد ٢ مبنى للورش).

جامعة الإسماعيلية الجديدة طرحت العديد من البرامج المتميزة خلال عامها الدراسي الأول (٢٠٢٢/ ٢٠٢٣)، من خلال (كلية الطب والجراحة، كلية الصيدلة، كلية طب الفم والأسنان، كلية التمريض، كلية الهندسة، كلية التجارة الدولية واللغات، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية).