السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سفراء أمريكا اللاتينية يشيدون بمنشآت العلمين الجديدة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، يرافقه السفير حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز العلمين الجديدة، وسفراء دول أمريكا اللاتينية، مدينة العلمين الجديدة ومنشآتها. 

وأعرب سفراء دول أمريكا اللاتينية، عن بالغ الشكر والتقدير على حفاوة الترحيب والاستقبال وما شاهدوه خلال جوالاتهم بمطروح، خاصة بالعلمين الجديدة، وما تم توفيره من بيانات ومعلومات وتعاون خلال الزيارة، وما تم عرضه من بيانات ومعلومات عن المحافظة. 

ورحّب اللواء خالد شعيب، بالسفراء ضيوف المحافظة، مستعرضًا عدد من المقومات والإمكانيات التنموية مع تعدد المشروعات القومية والتنموية التي تم إنشاؤها على أرض مطروح بسواعد مصرية، مثلما يتم في مختلف المحافظات كمدينة العلمين الجديدة، وجارِ إنشاء رأس الحكمة الجديدة، ومحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الكهرباء وتعدد الطرق والمحاور التنمية التي أُقيمت أو التي تم تطويرها بمطروح كمحور روض الفرج الضبعة، وادي النطرون العلمين وتطوير طريق اسكندرية مطروح الساحلى وسيوة جغبوب وغيرها، وتطوير طريق. 

وأشار محافظ مطروح، إلى خط القطار الكهربائي السريع، وكذلك تطوير منفذ السلوم البري كبوابة مصر الغربية وافتتاحه رئاسيًا منذ يومين ومينا النجيلة التجاري والسياحي، كأقرب ميناء لجنوب أوروبا، والمشروعات القومية الزراعية كدلتا مصر الجديدة ومشروع مستقبل مصر وغيرها من المشروعات القومية والتنموية الكبري بجميع محافظات الجمهورية.

ولفت محافظ مطروح، إلى أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بمطروح وتعددها ما بين سياحي وزراعي وصناعي وتجاري مع تعدد المقومات والإمكانيات والثروات، موضحًا أهم معالم المحافظة من شواطئ فيروزية وتراث ثقافي وتاريخي والتقسيم الإداري والمساحة ومزارات سياحية بمدن المحافظة وتعدد وتنوع السياحة بمطروح. 

وفي نهاية الجولة التفقدية، التقى محافظ مطروح، صورًا تذكارية مع سفراء دول أمريكا اللاتينية من أعلى الأبراج بمدينة العلمين الجديدة.  

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