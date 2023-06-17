السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

النصر السعودى يفاوض تشيلسى لضم حكيم زياش

زياش
زياش

أشارت تقارير صحفية، اليوم السبت، إلى أن نادي النصر السعودي مهتم بالحصول على خدمات المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي.

زياش كان قريبا للغاية من باريس سان جيرمان الفرنسي في يناير الماضي، لكن الصفقة فشلت في الساعة الأخيرة من الميركاتو.

ولم يجد زياش مكانه في تشكيل البلوز الأساسي مع مدربي البلوز جراهم بوتر ثم فرانك لامبارد.

وأضح موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، أن نادي النصر السعودي في مفاوضات متقدمة مع تشيلسي لضم زياش واللاعب مرحب بالانتقال للنادي السعودي.

ويرتبط حكيم زياش بعقد مع تشيلسي حتى يونيو عام 2025.

وشارك صاحب الـ 30 عامًا هذا الموسم مع تشيلسي في 24 لقاء ولم يسجل أي أهداف.

وانضم حكيم زياش لصفوف نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 قادمًا من نادي آياكس أمستردام الهولندي، ولعب 107 مباريات بقميص الفريق وسجل 14 هدفًا.

حكيم زياش بدأ مسيرته في شباب فريق درونتن الهولندي، وانتقل منه إلى شباب هيرنفين في صيف 2004 في صفقة انتقال حر، واستمر ضمن صفوف الفريق وتدرج في المراحل العمرية للنادي حتى تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2012، ولعب موسمين للفريق الأول، وانتقل لنادي توينتي في 2014 وبعد موسمين انتقل لنادي آياكس أمستردام في 2016، وبعد 4 سنوات انتقل لتشيلسي.

زياش تشيلسى النصر السعودي النصر حكيم زياش

الأكثر قراءة

لدواعٍ أمنية.. حرمان سورية من الحصول على الجنسية بعد تزوجها بمصرى

حبس 6 مواطنين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار فى العياط

أول رد من نادى المصرى على تصريحات الجلاصى

أبوالمكارم: هناك فرص كبيرة لنمو صادرات الصناعات المرتبطة بقطاع الكيماويات

ضبط متهم بجرائم كسب غير مشروع بقيمة 22 مليون جنيه

ندوة توعوية عن مخاطر المخدرات بمركزشباب أم دومة في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟