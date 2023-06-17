النصر السعودى يفاوض تشيلسى لضم حكيم زياش

أشارت تقارير صحفية، اليوم السبت، إلى أن نادي النصر السعودي مهتم بالحصول على خدمات المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي.

زياش كان قريبا للغاية من باريس سان جيرمان الفرنسي في يناير الماضي، لكن الصفقة فشلت في الساعة الأخيرة من الميركاتو.

ولم يجد زياش مكانه في تشكيل البلوز الأساسي مع مدربي البلوز جراهم بوتر ثم فرانك لامبارد.

وأضح موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، أن نادي النصر السعودي في مفاوضات متقدمة مع تشيلسي لضم زياش واللاعب مرحب بالانتقال للنادي السعودي.

ويرتبط حكيم زياش بعقد مع تشيلسي حتى يونيو عام 2025.

وشارك صاحب الـ 30 عامًا هذا الموسم مع تشيلسي في 24 لقاء ولم يسجل أي أهداف.

وانضم حكيم زياش لصفوف نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 قادمًا من نادي آياكس أمستردام الهولندي، ولعب 107 مباريات بقميص الفريق وسجل 14 هدفًا.

حكيم زياش بدأ مسيرته في شباب فريق درونتن الهولندي، وانتقل منه إلى شباب هيرنفين في صيف 2004 في صفقة انتقال حر، واستمر ضمن صفوف الفريق وتدرج في المراحل العمرية للنادي حتى تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2012، ولعب موسمين للفريق الأول، وانتقل لنادي توينتي في 2014 وبعد موسمين انتقل لنادي آياكس أمستردام في 2016، وبعد 4 سنوات انتقل لتشيلسي.