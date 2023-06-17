السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابى على مدرسة أوغندية إلى 41

الهجوم الإرهابي
الهجوم الإرهابي على مدرسة أوغندية

كشفت مصادر إعلام أوغندية عن ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي على مدرسة غربي البلاد إلى 41، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكانت قد أعلنت الشرطة الأوغندية عن مقتل 25 شخصًا في هجوم إرهابي على مدرسة ثانوية، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل، صباح اليوم.

داعش يتبنى الهجوم الإرهابى 

وقال الناطق باسم الشرطة الأوغندية فريد إنانجا: "أخرجت حتى الآن 25 جثة من المدرسة، ونقلت إلى مستشفى بويرا الواقع قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية"، موضحًا أن الحادث وقع في منطقة مبوندوي بغرب البلاد.

وأضاف أن عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو، وأعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش"، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية، وأحرقت مهجعا، ونهبت الطعام في وقت متأخر الجمعة.

اوغندا حصيلة الهجوم الإرهابي هجوم إرهابي 41 قتيل مدرسة أوغندية

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