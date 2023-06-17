22 يوليو.. محاكمة معاوني مستريح السيارات "الحصاوي" بأسوان

حددت محكمة استئناف إدفو بأسوان، برئاسة المستشار محمد ممدوح، جلسة يوم السبت 22 يوليو المقبل، لمحاكمة 5 من معاونى مستريح السيارات عبد الطاهر الحصاوي في القضية رقم 24010 لسنة 2022.

أسندت النيابة الاتهام لخمسة أشخاص من معاونى المستريح، وهم: "كارم . ب"، هارب، من قرية الشرفا و"أحمد ع " قرية الشرفا، و"رمضان ا "، من قرية الشرفا، و"خميس أ"، من قرية الشرفا، و"عوض الله ع" من قرية الزاويدية، وانقضاء الدعوة الجنائية للمتهم السادس "عاطف إ" بوفاته.

وكانت محكمة إدفو الجزئية فى الدرجة الأولى برئاسة المستشار أحمد طه، عاقبت المتهمين في القضية بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 500 جنيه وتعويض مبدئي 3000 جنيه ووجهت لهم تهم النصب والاحتيال وتوظيف أموال المواطنين.

وكانت نيابة إدفو شمال أسوان، برئاسة المستشار محمد يحيى، أحالت القضية إلى محكمة إدفو، بعد أن صدر للمتهمين قرار ضبط وإحضار على خلفية توجيه تهمة تشكيل عصابى لتوظيف الأموال والنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، بعد أن كانوا معاونى مستريح السيارات طاهر الحصاوى، والذى ألقت الشرطة القبض عليه أثناء محاولة اختبائه هارباً من أسوان إلى محافظة الجيزة.