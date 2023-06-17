السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

22 يوليو.. محاكمة معاوني مستريح السيارات "الحصاوي" بأسوان

محكمة
محكمة

حددت محكمة استئناف إدفو بأسوان، برئاسة المستشار محمد ممدوح، جلسة يوم السبت 22 يوليو المقبل، لمحاكمة 5 من معاونى مستريح السيارات عبد الطاهر الحصاوي في القضية رقم 24010 لسنة 2022.

أسندت النيابة الاتهام لخمسة أشخاص من معاونى المستريح، وهم: "كارم . ب"، هارب، من قرية الشرفا و"أحمد ع " قرية الشرفا، و"رمضان ا "، من قرية الشرفا، و"خميس أ"، من قرية الشرفا، و"عوض الله ع"  من قرية الزاويدية، وانقضاء الدعوة الجنائية للمتهم السادس "عاطف إ" بوفاته.

وكانت محكمة إدفو الجزئية فى الدرجة الأولى برئاسة المستشار أحمد طه، عاقبت المتهمين في القضية بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 500 جنيه وتعويض مبدئي 3000 جنيه ووجهت لهم تهم النصب والاحتيال وتوظيف أموال المواطنين.

وكانت نيابة إدفو شمال أسوان، برئاسة المستشار محمد يحيى، أحالت القضية إلى محكمة إدفو، بعد أن صدر للمتهمين قرار ضبط وإحضار على خلفية توجيه تهمة تشكيل عصابى لتوظيف الأموال والنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، بعد أن كانوا معاونى مستريح السيارات طاهر الحصاوى، والذى ألقت الشرطة القبض عليه أثناء محاولة اختبائه هارباً من أسوان إلى محافظة الجيزة.

محكمة استئناف إدفو أسوان المستشار محمد ممدوح مستريح السيارات عبد الطاهر الحصاوي

الأكثر قراءة

ضبط 27 طن قمح محلى و28 عبوة أدوية بيطرية بالغربية

"مصر للطيران" تسير 17 رحلة إلى الأراضى المقدسة لنقل حجاج بيت الله اليوم

"جوز حمام" ينهي حياة طفل على يد صديقه بالدقهلية

"ضربني ليلة الفرح".. سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها

شعبة الدواجن: القيادة السياسية تسعى جاهدة لتقليل استيراد الأعلاف

وزير الزراعة يتفقد أول محطة لإنتاج شتلات القصب فى أسوان (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟