"تصديرى الحاصلات" يناقش اشتراطات المكافحة المتكاملة للآفات

ينظم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورشة تدريبية بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري ERAS في الفترة من 25-26 يونيو 2023.

وأوضح المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في بيان له، أن البرنامج التدريبي سيتناول عددًا كبيرًا من النقاط الهامة في وقاية النباتات، والتي من أبرزها تقييم المخاطر المحتملة بشأن استخدام مواد وقاية النبات، بالإضافة إلى أنه سيتم مناقشة آلية اختيار مواد وقاية النبات مع تدريبات عملية.

وأوضح المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أنه سيتم مناقشة آلية تطبيق المكافحة المتكاملة للآفات، بالإضافة إلى مناقشة آلية تخزين مواد وقاية النبات، ومناقشة التداول الآمن لمواد وقاية النبات، بالإضافة إلى الأدوات والمعدات المستخدمة في تداول ورش مواد وقاية النبات "تخزين – صيانة – معايرة"، كما يتم مناقشة التخلص الآمن من العبوات الفارغة لمواد وقاية النبات، وكذلك كيفية تسجيل عمليات استخدام مواد وقاية النبات.

ويأتي ذلك في إطار الدورات التي يقدمها المجلس التصديري لحماية النباتات.