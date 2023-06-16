الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: حديث الرئيس السيسي حول سعر الصرف يؤكد القضية أمن قومي والدولة يقظة

النائب محمد نشات
النائب محمد نشات العمده

أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، على أهمية التصريحات التي أدلى بها الرئيس السيسي خلال كلمته على  هامش المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية بخصوص سعر الصرف، مضيفًا أن مصر تتعامل مع سعر الصرف باعتباره، قضية أمن قومي والموضوع ليس عشوائيًا.

وأشار نشأت العمدة في تصريح صحفي له اليوم، إلى تأكيد الرئيس أن مصر قامت بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه، لأنها تتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي، قائلاً: "تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لو هيأثر على المصريين بلاش.. حتى لو هيتعارض مع مطالب صندوق النقد".

وشدد النائب، أن الدولة لن تتحرك إلى الأمام من خلال تقليل فجوة الاستيراد والدولار، مشيرًا إلى أن سعر الصرف ليس شيئا هينا، والتحكم فيه عبر رؤية الدولة يحافظ على حياة المواطنين ودخولهم

وأكمل نائب الصعيد: أن تصريحات الرئيس السيسي، خلال مؤتمر الشباب، أكدت استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد، واستقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، كما حمل حديثه العديد من رسائل الطمأنينة بشأن الوضع الاقتصادي لملايين المصريين.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة أن الاقتصاد المصري قوي ويتحمل الصدمات وحديث الرئيس عن سعر الصرف، يؤكد أن تحريره أو ما يتعلق برفع سعرالفائدة لا يتم إلا بضوابط شديدة.

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