الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

فيتول العالمية تتطلع لتوسعة نشاطها فى مصر للاستفادة من مقومات المركز الإقليمى للطاقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع راسل هاردي الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتول إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال تجارة البترول والغاز.

لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية 

يأتي ذلك في إطار المباحثات التي يعقدها لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية خلال البعثة التجارية للترويج للاستثمار الأخضر في لندن.

واستعرض الوزير الفرص المتاحة لتعزيز سبل التعاون بين الشركة وقطاع البترول المصري، خاصة في ظل دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وما تحقق من طفرة في الصادرات، ولا سيما من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية. 

من جانبه أكد هاردي أهمية الدور المحوري لمصر كمركز إقليمي للطاقة، معربًا عن تطلع مجموعة فيتول للتوسع في نشاطها في مصر في ظل الفرص المتاحة بالسوق المصرية وما يتمتع به قطاع البترول من إمكانات وبنية تحتية متطورة تعزز من أهمية دور مصر كحلقة الوصل المطلوبة بين الشرق الأقصى وأوروبا ودول المتوسط.

فيتول العالمية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للترويج للاستثمار الأخضر المركز الاقليمي للطاقة قطاع البترول

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