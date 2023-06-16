الهيئة القبطية الإنجيلية تختتم فعاليات المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي

اختتم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي، تحت عنوان "الدين والمجتمع"، بحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وبمشاركة 17 دولة من الاتحاد الأوروبي وروسيا والمنطقة العربية.

زتاقش المؤتمر خلال جلساته، أهم تحديات المجتمع محليًّا وعالميًّا، على مدار 3 أيام، بجانب عدد من الزيارات الميدانية، التي شملت زيارة معالي وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية".

ومن جانبه، أعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته بنجاح فعاليات الحوار العربي الأوروبي، وقال: "سعيد بنجاح جولة الحوار العربي الأوروبي الثامن.. ونسعى إلى تعزيز فرص الحوار الفعال بين المنطقة العربية وأوروبا".

ومن بين أهم التوصيات التي شملتها الجلسة الختامية للمؤتمر، هو إتاحة المزيد من المساحات المشتركة بين الدول الأعضاء، كما دعا المشاركون إلى إلقاء الضوء على قضايا البيئة والمناخ والتقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، جنبًا الى جنب مع الإعلام وتحديات العمل الأهلي والخصوصيات الثقافية، بوصفها جميعًا قضايا تتعلق بالنقاش الأوسع حول دور العمل الأهلي في تنمية الفرد والمجتمع، كما أشاد الحضور بالنقاش الذي تم في مناخ من الحرية التي عززت فرص التفاهم وشرح خصوصيات وتجارب مجتمعية مؤثرة ومفيدة.

وشارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، على رأس وفد أعضاء الحوار العربي الأوروبي، في زيارة خاصة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وكان في استقبال رئيس الإنجيلية والوفد المرافق الدكتور عبد المنعم السعيد، رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وخلال كلمته، عبر رئيس الإنجيلية عن اعتزازه بدور المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على المستوى الفكري التحليلي، بجانب الدور الوطني التوعوي.

وقال "زكي": "المركز المصري للدراسات قيمة فكرية كبيرة وحالة وطنية خاصة، كما نحتاج إلى هذا النموذج المحترف، لتقديم رؤى استراتيجية وتحليل علمي لقضايا تهم الدولة المصرية".

ومن جانبه، رحب الدكتور عبد المنعم السعيد برئيس الإنجيلية وبأعضاء الحوار العربي الأوروبي، قائلًا: "تربطني علاقة قوية بالحوار الأوروبي وكانت أولى إصداراتي حوا الحوار العربي الأوروبي، كما أقدّر الدور الدولي الذي يقوم به منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، وله تاريخ طويل من الحوارات الدولية".