الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الهيئة القبطية الإنجيلية تختتم فعاليات المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي

اندريه
اندريه

اختتم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي، تحت عنوان "الدين والمجتمع"، بحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وبمشاركة 17 دولة من الاتحاد الأوروبي وروسيا والمنطقة العربية.

زتاقش المؤتمر خلال جلساته، أهم تحديات المجتمع محليًّا وعالميًّا، على مدار 3 أيام، بجانب عدد من الزيارات الميدانية، التي شملت زيارة معالي وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية".

ومن جانبه، أعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته بنجاح فعاليات الحوار العربي الأوروبي، وقال: "سعيد بنجاح جولة الحوار العربي الأوروبي الثامن.. ونسعى إلى تعزيز فرص الحوار الفعال بين المنطقة العربية وأوروبا".

ومن بين أهم التوصيات التي شملتها الجلسة الختامية للمؤتمر، هو إتاحة المزيد من المساحات المشتركة بين الدول الأعضاء، كما دعا المشاركون إلى إلقاء الضوء على قضايا البيئة والمناخ والتقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، جنبًا الى جنب مع الإعلام وتحديات العمل الأهلي والخصوصيات الثقافية، بوصفها جميعًا قضايا تتعلق بالنقاش الأوسع حول دور العمل الأهلي في تنمية الفرد والمجتمع، كما أشاد الحضور بالنقاش الذي تم في مناخ من الحرية التي عززت فرص التفاهم وشرح خصوصيات وتجارب مجتمعية مؤثرة ومفيدة.

وشارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، على رأس وفد أعضاء الحوار العربي الأوروبي، في زيارة خاصة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وكان في استقبال رئيس الإنجيلية والوفد المرافق الدكتور عبد المنعم السعيد، رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وخلال كلمته، عبر رئيس الإنجيلية عن اعتزازه بدور المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على المستوى الفكري التحليلي، بجانب الدور الوطني التوعوي.

وقال "زكي": "المركز المصري للدراسات قيمة فكرية كبيرة وحالة وطنية خاصة، كما نحتاج إلى هذا النموذج المحترف، لتقديم رؤى استراتيجية وتحليل علمي لقضايا تهم الدولة المصرية".

ومن جانبه، رحب الدكتور عبد المنعم السعيد برئيس الإنجيلية وبأعضاء الحوار العربي الأوروبي، قائلًا: "تربطني علاقة قوية بالحوار الأوروبي وكانت أولى إصداراتي حوا الحوار العربي الأوروبي، كما أقدّر الدور الدولي الذي يقوم به منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، وله تاريخ طويل من الحوارات الدولية".

استراتيجية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الهيئة القبطية التى الهيئة القبطية الانجيلية الهيئة القبطية الإنجيلي

الأكثر قراءة

أهالى الإسكندرية يتحدثون.. 48 ساعة شاهدة على الافتتاحات الكبرى فى عروس البحر

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023 قبل عيد الأضحى المبارك

فيتول العالمية تتطلع لتوسعة نشاطها فى مصر للاستفادة من مقومات المركز الإقليمى للطاقة

بعد زيارة الرئيس السيسى.. "الدستور" تحاور نزلاء دار المسنين بقرية الأبعادية

الملا يبحث مع بيكرهيوز العالمية خطط خفض الكربون والحد من الانبعاثات

ضبط 6 محاولات تهرب جمركي لأسلحة وأجهزة اللاسلكية وسبائك ذهبية بجمارك سفاجا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس