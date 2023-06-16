الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بالإسماعيلية

منشآت طبية
منشآت طبية

شنت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، حملة مفاجئة للمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإسماعيلية، بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين.

وصرّح الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، بأن الحملة قامت بالمرور على ٧ منشآت خاصة، من بينها ٤ معامل تحاليل طبية ومستشفى خاص و٢ مركز طبي للنساء والتوليد.

من جهته، أوضح الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، أن الحملة، شملت ضبط مخالفات متنوعة ما بين إدارة منشأة طبية دون ترخيص وذلك مخالف لمادة ١ و٢ لقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١، والمعدل برقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ ومخالفة عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، وذلك بالمخالفة لقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ومخالفة عدم مطابقة غرفة النفايات للمواصفات المتبعة في التخلص الآمن منها وعدم وجود السجل البيئي لبعض المنشآت ومخالفة عدم مطابقة غرفة التعقيم للشروط الصحية المتبعة، وعدم وجود تواريخ على الأدوات المعقمة، هذا إلى جانب ضبط بعض الأدوية منتهية الصلاحية في إحدى المنشآت، وقامت اللجنة بعمل المحاضر اللازمة وإثبات الحالة وذلك للعرض على الهيئة المصرية للدواء.

من جهته، أضاف الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، أنه تلاحظ وجود بعض العينات في بعض المعامل غير محفوظة في الثلاجة، وعدم التخلص الآمن من هذه العينات، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاحظات.

وشدد الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، على شن حملات مستمرة تشمل جميع أنحاء المحافظة. 

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