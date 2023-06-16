رافينيا: أريد الاستمرار مع برشلونة لأطول فترة

كشف البرازيلي رافينيا جناح برشلونة الإسباني، عن مستقبله مع الفريق الكتالوني، في ظل ربطه بواسطة تقارير صحفية، بمغادرة النادي في فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن ناديى أرسنال ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين، مهتمان بالتعاقد مع رافينيا، الذي قد يسعى نادي برشلونة للتخلص منه في الميركاتو الصيفي.

- سأستمر في برشلونة

وقال رافينيا في تصريحات نقلها موقع "جول": "سأستمر في برشلونة الموسم المقبل، والموسم الذي سيأتي بعد المقبل"، مضيفًا: "لديّ سنوات عديدة من العقد، وآمل أن أكمل تلك السنوات وغيرها الكثير".

ومشيرًا إلى أن “برشلونة هي المدينة التي أحبها، والبرازيليون سعداء للغاية هنا. كانت الأشهر الستة الأولى لي صعبة، كانت بداية للموسم الذي سجلت فيه عددًا قليلًا من الأهداف وصنعت القليل من التمريرات، ولم يكن لي دور مباشر في الفريق، مختتمًا "لكن بعد ذلك بدأت في التكيف بشكل أفضل ، ساعدني زملائي في الفريق كثيرًا".

وانتقل رافينيا إلى برشلونة صيف العام الماضي، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي مقابل 60 مليون يورو.

وشارك رافينيا في 50 مباراة مع برشلونة خلال الموسم المنقضي بمختلف المسابقات، واستطاع تسجيل 10 أهداف، إضافة لصناعة 12 أخرى.