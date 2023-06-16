الكشف على 130 طفلًا مصابًا بضمور العضلات والسكر بمطروح

وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر لجهود التأمين الصحي بمطروح مع استقبال عدد من التخصصات التي يحتاجها المرضى والتيسير عليهم كالغدد الصماء وضمور العضلات والسكر وغيرها في إطار ارتقاء المحافظة بمنظومة الصحة والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح بحضور الدكتورة سارة عبدالفتاح، مدير التأمين الصحي بمطروح، كلا من الدكتورة دعاء خاطر استشاري الأطفال والسكر والغدد الصماء والدكتورة خلود محمد حسن استشارى الأطفال والسكر والغدد الصماء بالتأمين الصحي.

وأوضحت مدير التأمين الصحي بمطروح أنه تم الكشف بعيادة مطروح النموذجية للتأمين الصحي خلال زيارة الطبيبتان أمس، على عدد ٥٠ حالة من حالات الأطفال أبطال السكر وكذلك عدد ٨٠ حالة غدد صماء من حالات قصور الغدة الدرقية وقصر القامة وتم عقد لجنة الغدد الصماء وهرمون النمو ومناظزة ١٥ حالة.

وأضافت أن هذه الحالات تم اكتشافها من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بالمحافظة، حيث استقبل التأمين الصحي الدكتور حسام عاشور، استشاري العصبية أطفال ومقرر مبادرة ضمور العضلات بمطروح وتم الكشف على عدد ٤٥ حالة من جميع مراكز المحافظة من حالات الشلل الدماغي وضمور العضلات.

ووجهت الدكتورة سارة عبدالفتاح، خالص الشكر والتقدير إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه للأطباء بالتأمين الصحي بالمحافظة والقطاع الصحي بصفة عامة.

محافظ مطروح