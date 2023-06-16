الأمن العام ينفذ 60 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديريات الأمن وأجهزة البحث الجنائي، حملات أمنية مكبرة على مدار اليوم؛ لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون.

وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (60517) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: (196) حكم جناية، (16714) حكم حبس جزئى، (3297) حكم حبس مستأنف، (31979) حكم غرامة، (8331) مخالفة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.