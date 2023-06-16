الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام ينفذ 60 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

جريدة الدستور

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديريات الأمن وأجهزة البحث الجنائي، حملات أمنية مكبرة على مدار اليوم؛ لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون.

وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (60517) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: (196) حكم جناية، (16714) حكم حبس جزئى، (3297) حكم حبس مستأنف، (31979) حكم غرامة، (8331) مخالفة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

إحكام السيطرة الأمنية أجهزة البحث الجنائى الأسلحة النارية والبيضاء الإجراءات القانونية الحملات الأمنية المكثفة حائزى الأسلحة النارية والبيضاء خارجين على القانون ضبط الخارجين على القانون قطاع الأمن العام قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية مجال تنفيذ الأحكام

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