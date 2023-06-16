الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

تحديد أولوياتك.. ملتقى الطفل بالجامع الأزهر يواصل توعية النشء بالآداب الإسلامية السبت

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

يعقد الجامع الأزهر الشريف، السبت المقبل، حلقة جديدة من ملتقى الطفل، والذي يأتي تحت عنوان: "الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف.

يأتي ملتقى الطفل الذي يُعقد السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين.

ويحاضر في الملتقى الدكتور محمد عبدالمجيد، الباحث بإدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر، ليناقش" حروف الجر"، بينما يستعرض الشيخ خلال إسماعيل، الباحث برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، "ترتيب الأولويات" ومدى أهميتها وكيفية الاستفادة من هذا الترتيب وأثره على النشء.

وقال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن ملتقى "الطفل الخلوق والنظيف والفصيح"، يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، مشيرًا إلى أن الهدف منه تعليم وتربية وتوعية الأجيال المقبلة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في بعض المحافظات، وذلك ليعم النفع بجميع أنحاء الوطن.

وأضاف عودة أنه من المقرر فتح ملتقى الطفل في جميع محافظات الجمهورية خلال الشهر المقبل، حتى يعم النفع والفائدة لجميع أطفالنا في كل قرى ومراكز الجمهورية.

الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الجامع الأزهر الرواق الأزهري

الأكثر قراءة

"المحاكمات في أسبوع".. تأجيل استئناف مرتضى منصور في سب الخطيب

بدعم 250 ألف جنيه من "التنمية المستدامة".. تشغيل معمل المكافحة الحيوية بسيوة

مصرع 3 وإصابة 100 آخرين جراء إعصار تورنادو فى تكساس الأمريكية

انطلاق أكبر ماراثون لـ"الإسكيت" فى الشرق الأوسط ببورسعيد

المسجد النبوى الشريف.. روضة من الجنة يقصدها ضيوف الرحمن

"صباح الخير يا مصر" يرصد أهم المشروعات القومية فى مدينة رشيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى