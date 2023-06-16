"اليسر".. الدولة تحل مشكلة نقص المياه بإنشاء أكبر محطة تحلية بالشرق الأوسط بالغردقة

استطاعت الدولة المصرية خلال سنوات قليلة، توفير كثير من المتطلبات والاحتياجات لأهالي البحر الأحمر، لم تكن المحافظة الساحلية غائبة عن قطار التنمية، والتي كانت حاضرة دائماً بمشروعات قومية وتنموية في شتي القطاعات.

ومان من بين المشروعات والتي أنجزتها الدولة في المحافظة محطة تحلية مياه اليسر التي استطاعت أن تحل ازمة مياه الشرب التي كان يعاني منها أهالي مدينة الغردقة، و تعتبر محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة واحدة من أهم وأكبر محطات تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط.

- المحطة توفر 80 ألف متر مكعب من المياه يوميا

وتأتي من بين أكبر وأهم إنجازات الدولة في مشروعات البنية التحتية وقطاع المياه والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، والتي وفرت كميات كبيرة من المياه تقدر بـ80 ألف متر مكعب يوميا، وذلك لتغذية المنازل والمشروعات السياحية التي تعتمد عليها مدن المحافظة.

وقد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية محطة اليسر لتحلية المياه في يناير 2018، بتكلفة قاربت على مليار جنيه، وتقع المحطة على شاطئ البحر بمنطقة الميناء جنوب مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، وتُصنف محطة الغردقة لتحلية المياه أكبر محطة تحلية في مصر.

تم تنفيذ المحطة على مستوى عالٍ، وبمواصفات عالمية، ويتم تشغليها لتوفير المياه على ثلاث مراحل، حيث يتم التخلص من جزيئات المياه المالحة بإلقائها في البحر، ويتم توزيعها آلياً على بقعة واسعة، حتى لا تعود للمحطة مرة أخرى أثناء مرحلة التعبئة.

و تعمل المحطة اليسر وفق أحدث أنظمة التشغيل العالمية لتحلية المياه، ويتم تشغيلها بأيادِ مصرية، لتكون صرحا تنمويا علي أرض مدينة الغردقة.

يتم ضخ مياه محطة اليسر بعد مرورها بعملية التحلية الكاملة يومياً لعدد كبير من المناطق بالمدينة، حيث كانت تعتمد مدينة الغردقة علي مدار سنوات وعقود منصرمة في استخدام الخزانات ونظام المناوبات في ضخ المياه، ليأتي مشروع محطة اليسر ليكون طوق النجاة لتوفير وحل أزمة المياه والحفاظ علي الامن المائي للمواطنين والمشروعات السياحية.